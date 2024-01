Borsa: l'Europa chiude in calo in attesa della Fed

Le Borse europee chiudono in calo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria.

Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui l'inflazione tedesca, l'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arriveranno dal presidente della banca centrale americana sul taglio dei tassi. I titoli di Stato intanto registrano un netto calo.

Seduta in flessione per Londra (-0,47%), Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,27%). In controtendenza Madrid (+0,39%).



