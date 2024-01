A gennaio il tasso di disoccupazione in Germania è salito di 0,4 punti al 6,1%. Nel dicembre 2023 il tasso di disoccupazione era al 5,7%. I disoccupati sono 2,805 milioni. Si tratta di 169mila persone in più rispetto a dicembre 2023 e 189mila in più rispetto al gennaio dell'anno scorso.

Sono i dati che emergono dal comunicato dell'Agenzia federale del lavoro.



