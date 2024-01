Seduta molto pesante per Saipem in Piazza Affari dopo l'incidente senza feriti sulla nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane durante operazioni di posa delle tubazioni: il titolo del gruppo è sceso del 12,7% finale a 1,32 euro.

L'incidente ha creato un danno localizzato alla 'trunkline', che sarà riparata, spiega la società, secondo la quale a nave non ha subito danni gravi.



