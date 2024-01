Pil dell'Eurozona del IV trimestre stabile allo 0%, è stagnazione

L'Eurozona schiva la recessione tecnica, ma è in stagnazione. Secondo la stima flash preliminare diffusa da Eurostat, nel quarto trimestre del 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell'Eurozona e nell'Ue nel suo complesso, registrando una crescita zero rispetto al trimestre precedente, quando era diminuito dello 0,1% in entrambe le zone.



La crescita annuale dell'Eurozona e dei ventisette Paesi dell'Ue nel 2023 è stata dello 0,5%. Lo comunica Eurostat nella sua prima stima flash sul Pil.

