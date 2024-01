Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo. Tra gli investitori c'è un cauto ottimismo dopo i dati sulla crescita economica e nonostante le difficoltà dei mercati asiatici che risentono delle vicende di Evergrande.

Resta centrale il tema del taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali, in particolare della Fed.

Apertura in rialzo per Francoforte (+0,29%), Parigi (+0,26%) e Londra (+0,24%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA