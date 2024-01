Accenture, nuova sede a Roma con stanza immersiva per l'Ai

Accenture ha inaugurato un nuovo corporate center a Palazzo Marignoli, nel cuore di Roma, città dove impiega più di 6.600 persone e prevede di assumerne altre 400 entro il prossimo agosto. Alla capitale è assegnato circa il 30% del piano nazionale di assunzioni per quest'anno.

I nuovi spazi polifuzionali includono un'immersive room in cui, attraverso l'intelligenza artificiale generativa, le organizzazioni possono toccare le potenzialità delle nuove tecnologie applicate ai diversi settori e alla PA.

"La decisione di rafforzare la nostra presenza a Roma, con una nuova sede e un piano assunzioni dedicato che prevede di raggiungere quota 7.000 persone entro l'estate, è il risultato di una strategia di crescita che vede l'Italia ricoprire un ruolo chiave per Accenture a livello internazionale" ha dichiarato il presidente e AD di Accenture Italia, Mauro Macchi.

"Vogliamo essere un partner del cambiamento per la PA, le Istituzioni e le organizzazioni, costruendo hub di innovazione che permetta al Paese di competere in un momento storico in cui l'Intelligenza Artificiale Generativa consente un salto tecnologico, in grado di operare un vero e proprio 'restart del sistema', che pone tutti gli Stati europei allo stesso livello", ha aggiunto Macchi.

"La nascita del Corporate Center di Accenture può contribuire concretamente alla creazione dell'ecosistema nazionale che deve svilupparsi intorno all'IA", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti.



