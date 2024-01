Ryanair taglia stime su utile anno, in calo nel trimestre

Ryanair ha ridotto le sue previsioni sui profitti per l'anno fiscale in corso, citando l'aumento dei prezzi del carburante e l'impatto della riduzione delle tariffe dopo che alcune agenzie di viaggi online le hanno rimosso dai loro elenchi.

Il vettore low-cost irlandese ha dichiarato di aspettarsi per l'intero anno un utile di 1,95 miliardi di euro, al di sotto del precedente tetto di 2,05 miliardi di euro. La fascia bassa delle previsioni rimane a 1,85 miliardi di euro.

"Il carburante è stato un grande vento contrario per noi", ha sottolineato il direttore finanziario Neil Sorahan in un'intervista secondo quanto riporta Bloomberg.

La decisione di agenzie di viaggio online come Booking.com di rimuovere le inserzioni di Ryanair, dopo una serie di schermaglie legali, ha indotto la compagnia a ridurre i prezzi.

Questo "ha avuto un impatto sui fattori di carico e sulle tariffe", ha detto Sorahan.

La compagnia aerea low-cost irlandese ha peraltro registrato un utile al netto delle imposte di 15 milioni di euro nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 211 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.

