Leo, obiettivo giù aliquote Irpef, meno tasse classi medie

"Per gli anni prossimi sicuramente il nostro impegno sarà di riconfermare la riduzione delle aliquote". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo al Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. "Nel momento in cui in un rapporto molto più trasparente e collaborativo con il mondo delle imprese e delle partite Iva, si alzeranno i redditi che dichiarano, è nostro fermo impegno dire che dobbiamo abbassare le aliquote. Lo abbiamo fatto nel 2024,lo si dovrà fare anche nel 2025. Tenendo conto anche che il meccanismo attuale a 3 aliquote penalizza le classi medie:quindi vogliamo abbassare la tassazione per le classi medie"



