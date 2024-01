Italdesign apre una nuova filiale negli Stati Uniti. Fabrizio Mina sarà l'amministratore delegato dal 5 febbraio.

Laureatosi al Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica, Mina ha competenze che spaziano dalla gestione di siti e progetti, allo sviluppo del business, alle vendite e al marketing, unite a un focus sull'innovazione e a una vasta esperienza nell'industria automobilistica mondiale. Ha ricoperto ruoli chiave in Geico e Comau North America, Expert Technologies Group North America.

"Sono onorato di entrare a far parte di un'azienda così all'avanguardia e innovativa con una storia così importante.

Sono davvero entusiasta di collaborare con il talentuoso team di Italdesign e di poter contribuire all'espansione dell'azienda sul mercato americano, impegnandomi ad offrire il mio supporto e costante impegno", commenta Fabrizio Mina.

"Rafforzare la nostra presenza sul mercato statunitense con la costituzione di una filiale - spiega Antonio Casu, ceo di Italdesign - è la nostra risposta alla fiducia che i nostri clienti americani ripongono in noi e nei servizi che siamo in grado di offrire. Grazie alla grande esperienza internazionale e alla competenza nel settore automotive che Mina può vantare, assieme al suo approccio orientato al cliente, riteniamo che sia il professionista e l'esperto giusto per supportarci nell'ampliare ulteriormente i rapporti con le associazioni di settore locali, i fornitori e i potenziali clienti. Si allinea perfettamente con i valori e gli obiettivi della nostra azienda.

Porterà nuove prospettive e impulsi decisivi e condurrà iniziative strategiche per contribuire alla crescita complessiva del nostro business sul mercato americano. Italdesign Usa offrirà tutti i nostri servizi, con particolare attenzione all'ingegneria".



