Giorgetti, riforma fisco in linea Pnrr, per ridurre evasione

"L'attuazione della riforma fiscale è in linea con gli obiettivi del Pnrr, che prevedono tra l'altro la creazione di un sistema fiscale efficiente e definito e la riduzione dell'evasione fiscale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel saluto al 7mo Forum nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili. "La prima fase della riforma fiscale si è concretizzata con l'approvazione di sette decreti legislativi tra dicembre 2023 e l'inizio di quest'anno", ha spiegato.

Il contesto economico internazionale è "complesso e caratterizzato da incertezze geopolitiche in continua evoluzione. Non nascondo le difficoltà, però voglio ribadire che" il comportamento adottato da governo "ha maturato la fiducia dei risparmiatori che sono tornati a sottoscrivere i nostri titoli di Stato e quella degli osservatori internazionali con i giudizi positivi delle agenzie di rating", ha detto ancora Giorgetti. "Questo comportamento - ha puntualizzato - è orientato a consolidare un tratto fondamentale della gestione del nostro bilancio e del nostro debito, la fiducia".



