Borsa: Asia in rialzo, Evergrande pesa sui listini cinesi

Borse di Asia e Pacifico in generale rialzo con l'eccezione delle Piazze cinesi (Shanghai -0,92% e Shenzhen - 2,42%) che cedono terreno dopo l'ordine dell'Alta corte di Hong Kong sulla liquidazione di Evergrande.

Sale invece Hong Kong (+0,8%) così come Tokyo (+0,77%). Positive poi Seul (+0,89%) e Sydney (+0,31%).

Proiezione orientata al segno meno per i listini europei. Stesso andamento per i future su Wall Street.

Giornata fiacca sul fronte macro ma la settimana non risparmierà emozioni con diversi appuntamenti sotto la lente. A partire dalla Fed (mercoledì) con il mercato che scommette su una conferma dei tassi in scia al dinamismo che continua ad esibire l'economia americana. Ma anche i verbali della Boe lo stesso giorno. Attenzione poi domani ad dati preliminari del Pil del quarto trimestre di Francia, Germania, Italia ed Eurozona. Occhi puntati, infine, giovedì sull'inflazione dell'Eurozona.



