Renault annulla la quotazione in borsa di Ampere, la società creata dal Gruppo come pure player europeo di veicoli elettrici e software. L'annuncio è stato dato dal ceo Luca De Meo nel corso di una conferenza stampa.

"Nel 2022 - ha detto De Meo - il Gruppo Renault ha annunciato l'intenzione di quotare Ampere in Borsa nella prima metà del 2024, a seconda delle condizioni di mercato. Le attuali condizioni di mercato, però, non sono ritenute soddisfacenti per per continuare il processo di IPO e servire al meglio gli interessi del Gruppo Renault e dei suoi azionisti".



