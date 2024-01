Ex Ilva: commissari chiedono di ispezionare gli impianti

"I Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno richiesto ad Acciaierie d'Italia aggiornamenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti degli stabilimenti, le iniziative in corso di svolgimento e la necessità di una loro visita ispettiva". E' quanto si apprende da fonti interne.

In mattinata, riferisce una nota del Mimit, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "ha sollecitato i Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e il socio pubblico Invitalia a esperire le dovute interlocuzioni con Acciaierie d'Italia e tutte le azioni necessarie al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Taranto".



