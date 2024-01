Borsa: Milano migliora (+0,78%) con l'Europa grazie al lusso

Le Borse europee sono in rialzo, spinte dai risultati positivi delle aziende e dalle scommesse che non solo la Fed ma anche la Bce possa tagliare i tassi ad aprile.

A splendere sono i titoli della moda e del lusso trainati da Lvmh (+11,2%) a Parigi (+1,9%) all'indomani delle vendite del gruppo cresciute più del previsto nel quarto trimestre.

A Milano (+0,62%) svetta Moncler (+6,2%) e a Zurigo Richemont (+4,2%) sostenute anche dalla raccomandazione di Barclays sui titoli del comparto.

Sempre a Piazza Affari (+0,78%) resta invece debole Stm (-0,78%) con gli altri gruppi del comparto dei semiconduttori che recuperano tuttavia parte delle perdite segnate in avvio sulla scia delle previsioni deludenti diffuse giovedì della statunitense Intel: a Francoforte (+0,25%) Infineon cede lo 0,74%, la svizzera Ams-Osram il 3,2%, l'olandese Asml l'1,6%.

Sono invece in calo i futures indici di Wall Street in attesa del deflatore Pce, l'indice dei prezzi di riferimento per la Fed.



