Borsa: Milano in debole crescita (+0,17%), corre Moncler

Piazza Affari è in debole rialzo (+0,17%) in un listino sostenuto alla corsa di Moncler (+4,2%), Campari (+3,85%) e Brunello Cucinelli (+3,2%) che beneficiano, a distanza, dei dati sulle vendite diffusi ieri a Borsa chiusa dal colosso francese nel lusso Lvmh. Fuori dal paniere principale brillano Ferragamo (+3,39%) e Aeffe (+0,91%) sulla scia anche dei propri risultati così come Tod's (+1,31%) .

Continua invece a soffrire Stm (-2,63%) dopo i conti e le prospettive per il 2024 annunciati giovedì dal gruppo di semiconduttori. Giù anche le banche Mps (-1,85%), Bper (-1,16%), Banco Bpm (-0,58%) già penalizzate dalle vendite alla vigilia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA