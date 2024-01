Borsa: Europa positiva, brillano Lvmh e i titoli del lusso

Le Borse europee sono in rialzo malgrado la cattiva seduta dei listini asiatici e i futures americani negativi. A sostenere gli indici, eccetto Francoforte (-0,17%) che risente anche della fiducia del consumatori Gfk scesa inaspettatamente a febbraio, sono i titoli del lusso grazie alle vendite migliori delle attese, diffuse ieri dal gigante francese Lvmh (+9%). Parigi (+1,53%) brillano anche Kering (+3,9%), Richemont, e nel comparto degli alcolici, Diageo (+4%), Pernod Ricard (+7,2%) e Remy Cointreau (+12%).

A Francoforte sale con meno convinzione Hugo Boss (+1,2%), a Milano (+0,25%) scattano invece Moncler (+4,6%) e Cucinelli (+3,5%) oltre a Campari (+4,1%). A Londra (+0,9%) bene Burberry (+3,4%).

All'indomani della riunione della Bce, che non ha riservato sorprese, e del Pil americano che ha invece ravvivato le scommesse su un taglio dei tassi della Fed in primavera, nel pomeriggio a Wall Street è atteso il deflatore Pce, l'indice dei prezzi guardato con attenzione dalla banca centrale americana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA