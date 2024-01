Musk, 'senza dazi sulle auto i cinesi ci demoliranno'

"Il protezionismo e i dazi sono l'unica cosa che potrà fermare il dominio delle case automobilistiche cinesi che altrimenti finiranno per demolirci": non usa giri di parole il numero uno di Tesla Elon Musk dopo i deludenti risultati del suo gruppo nel quarto trimestre del 2023 e le deboli prospettive per il 2024.

Il riferimento è soprattutto alla casa di auto elettriche cinese Byd nel cui capitale figura anche il re degli investitori di Wall Street Warren Buffett.

La borsa di Francoforte perde lo 0,3% con Tesla, che è quotata anche in Germania, in calo del 7% dopo aver annunciato risultati inferiori alle aspettative per il quarto trimestre 2023, influenzato in particolare dal calo del prezzo medio di vendita.

