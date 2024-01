Fedriga abolisce imposta municipale su aeroporti

"In accordo con il governo l'imposta cosiddetta municipale, che gravava sugli aeroporti, abbiamo deciso di farla diventare locale e quindi regionale. E noi come Regione abbiamo scelto di abolirla. Questa è la forza dell'autonomia e penso sia un ottimo investimento per tutto il territorio".

Lo ha annunciato oggi Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, nel corso della presentazione delle nuove rotte Ryanair da Trieste Airport e della scelta della compagnia di istituire una base a Trieste.

Parlando dell'abolizione dell'imposta, Fedriga ha aggiunto che "comporta una grande attrattività per nuovi vettori che scelgono il Friuli Venezia Giulia e un incremento incredibile di turismo e di rotte verso Trieste. Le stime di quest'anno ci fanno vedere obiettivi importanti. Se il 2023 con 930mila passeggeri raggiunti ha segnato un record storico per l'aeroporto, nel 2024 le previsioni sono di un milione e 300mila passeggeri. Cambia la storia dell'aeroporto e del turismo in Friuli Venezia Giulia".



