Ue, 'piano per sicurezza economica, aumentano i controlli'

La Commissione Ue lancia un pacchetto di cinque iniziative per rafforzare la sicurezza economica dell'Unione in un "momento di crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici". Tra le iniziative figurano il rafforzamento della protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico con un migliore screening degli investimenti esteri nell'Ue, un maggior coordinamento nel controllo dell'export, una consultazione con Paesi membri e stakeholder per individuare rischi connessi a investimenti Ue all'estero nel settore tecnologico. Il pacchetto è parte della strategia di de-risking di Ursula von der Leyen.



