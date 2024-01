Signorini, sia tassi Bce sia calo costi hanno frenato prezzi

La frenata dell'inflazione è stata causata sia dall'azione Bce sia dal calo dei costi dell'energia e la fine dei 'colli di bottiglia' nelle forniture ma sta avendo effetti sull'economia molto minori rispetto a quelli attesi sebbene il calo dei prestiti sia pari a quello del credit crunch del 2011-2012. In un discorso all'università di Vienna il dg della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini ha sottolineato come secondo "la mia visione personale, senza un allentamento nella pressione dei costi, la politica monetaria da sola" sarebbe stata capace di avviare un processo di "disinflazione ma a una velocità minore e probabilmente a un costo reale più elevato". Dall'altra parte, ha rilevato "data l'iniziale super liquidità presente inizialmente, senza una stretta mometaria" il balzo dei costi di materie prime ed energia che si è protratto fra il 2021 e il 2022 "sarebbe sfociato facilmente in una spiarle che sarebbe stata difficile da fermare".

Per il dg inoltre nelle economie avanzate come l'Europa, il costo di questo processo disinflattivo" "sta risultando più basso di quello che si attendeva basandosi sui precedenti storici". "Non abbiamo visto una brusca contrazione dell'attività economica e della produzione mentre l'occupazione è anche aumentata". E tutto mentre "il credito" e la massa monetaria sono scesi molto velocemente. In Italia l'andamento in calo dei prestiti "è stato pari a quello visto durante il credit crunch del 2011-2012 ma con effetti reali completamente differenti".



