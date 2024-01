Pagamenti sempre più digitali, +35,5% transazioni nel 2023

I pagamenti cashless continuano a crescere in tutta Italia: nel 2023 le transazioni senza contanti sono aumentate del 35,5%, mentre lo scontrino medio cashless è di 37 euro, in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente, segno di una crescente propensione a pagare con carta anche piccoli importi. Il trend positivo coinvolge tutte le province italiane, da Nord a Sud: le tre più cashless sono Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%), mentre lo scontrino medio più basso d'Italia si registra nella provincia Sud Sardegna (29,8 euro). Sono alcuni dei risultati dell'Osservatorio Città Cashless di SumUp, che è anche arrivato nei quartieri di 10 città capoluogo di regione, fra le principali città italiane, per stilare la classifica delle zone più cashless del Paese. In testa ci sono Cannaregio (+163,7%) e Marghera (158,2%) a Venezia, seguiti da Sempione/City Life (+124,4%) a Milano. Per lo scontrino medio più basso, invece, si distingue il quartiere Porto-Saragozza a Bologna (18,4 euro).

Nel 2023 pagamenti digitali sono in aumento tra i professionisti, come agenti immobiliari e avvocati. Costante la crescita nei settori horeca (caffè e ristoranti, fast food, bar e club), e retail (tabaccherie, edicole, cosmesi).

"Dall'Osservatorio Città Cashless - commenta Umberto Zola, responsabile di Multiproduct di SumUp - emerge come i pagamenti digitali stiano diventando un'abitudine in tutta Italia. Nel 2023 le transazioni senza contanti sono aumentate in tutte le province italiane, confermando la crescita non solo nei settori retail, horeca e turismo, ma anche tra artigiani e professionisti. Proprio ai merchant che hanno un flusso di cassa rapido o necessitano di una soluzione completa per ordini e pagamenti sono rivolti alcuni dei più innovativi prodotti di SumUp, come il Conto Aziendale o SumUp Cassa Pro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA