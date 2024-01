No comment Vivendi su lettera antitrust, 'farà valere suo ruolo'

No comment di Vivendi sulla lettera all'antitrust europeo in cui contesta il ruolo del ministero dell'Economia nell'acquisto della rete di Tim da parte di Kkr.

Fonti vicine al principale azionista di Tim, interpellate sulle indiscrezioni relative all'iniziativa, non hanno commentato, vista la natura del documento che è una atto riservato, e hanno ribadito che Vivendi "ricorrerà in tutte le sedi per far valere i suoi diritti e il suo ruolo di primo azionista".

Tim intanto soffre in Borsa, per i timori che la mossa del gruppo francese possa in qualche modo rallentare la vendita della rete: il titolo, il peggiore sul listino principale, cede l'1,4% a 0,29 euro.



