In corso sciopero 24 ore trasporti, metro e bus a rischio

E' in corso in tutta Italia lo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati di base, Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. E' a rischio per l'intera giornata il servizio di metro, bus e tram, che sarà comunque assicurato durante le fasce di garanzia.

Alla base della protesta, che prevede in mattinata anche un presidio a Roma davanti al ministero dei Trasporti, c'è la richiesta di "salario, sicurezza e diritti". "Con sempre minori investimenti in materia di sicurezza del lavoro e del servizio con turni di lavoro massacranti che producono la fuga da questo mestiere, l'unico modo che questo governo individua per intervenire è quello di disarmare la categoria dell'unico vero strumento di cui dispongono i lavoratori per far valere i propri diritti: lo sciopero", afferma l'Usb.



