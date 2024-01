Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa migliore è quella di Amsterdam, che ha chiuso in aumento del 2,4% grazie soprattutto a Asml che ha corso del 9% dopo aver triplicato gli ordini nel trimestre.

Segue Francoforte in crescita dell'1,6% con Siemens energy che è salita dell'8% dopo dati trimestrali migliori delle stime, mentre Madrid è positiva dell'1,2% e Parigi dello 0,9%. Chiude la fila Londra, in rialzo dello 0,5%.



