Al via da Benevento progetto 'Missione Ambiente' di Tim ed Erg

È partito oggi dall'Istituto Bosco Lucarelli di Benevento il progetto di Tim ed Erg Academy 'Missione ambiente - generazioni a scuola di sostenibilità' che toccherà altre 9 città italiane fino al prossimo 16 maggio.

L'obiettivo è di "contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità" attraverso percorsi di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica per studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado Alla tappa inaugurale di Benevento ha partecipato Andrea Ferrazzi di Tim, già senatore della Repubblica e nel coordinamento dei lavori per le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione (estensione della tutela del paesaggio, dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni). Per Erg erano presenti Alessandro De Vita, preposto alle attività di richiesta di permessi alle autorità (permitting), e Gianluca Gramegna, responsabile Esg. Ha moderato gli interventi Cristina Sivieri Tagliabue, curatrice dell'iniziativa, fondatrice e direttrice del quotidiano online 'La Svolta'.

Partner organizzativo del progetto è Elis, ente educativo non profit attivo nel mondo della scuola. Il progetto prosegue domani a Foggia, il prossimo 1 febbraio a Catania, il 21/2 a Catanzaro, il 6 marzo a Cagliari, il 20 ad Arezzo, il 10 aprile a Modena, il 18 ad Ascoli Piceno, il 9 maggio a Genova e il 16 maggio a Venezia, tappa finale del tour.



