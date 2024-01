Ryanair lancia sette nuove rotte da Roma, nuove basi a Trieste e Reggio Calabria

Ryanair lancia sette nuove rotte da Roma (Fiumicino e Ciampino), per Dubrovnik, Danzica, Goteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo irlandese, Michael O'Leary, in conferenza stampa, presentando il programma estivo.

Ryanair baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino, con un investimento da 200 milioni di dollari, creando 60 nuovi posti di lavoro, ha aggiunto.

"Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l'addizionale municipale", ha sottolineato O'Leary. "L'Italia è l'unico Stato dell'Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell'UE, come Spagna, Portogallo e Grecia", ha spiegato, chiedendo al governo di "abolirla". Particolarmente critico il numero uno di Ryanair sullo stato dell'aeroporto di Ciampino.

"Roma ha bisogno di due aeroporti forti, Ciampino è stato limitato artificialmente, tra atterraggi e decolli sono solo sei i voli permessi all'ora, da quando ho incontrato Salvini l'ultima volta non ci sono stati sviluppi sull'estensione della pista, non si sa nulla", ha spiegato O'Leary, aggiungendo di voler incontrare la premier Giorgia Meloni "per parlare di ciò che possiamo fare nei prossimi anni perché vogliamo continuare a crescere e investire in Italia".

"Ho incontrato Giorgetti, Salvini e vorrei incontrare la premier Meloni per parlare di ciò che possiamo fare nei prossimi anni perché vogliamo continuare a crescere e investire in Italia", ha aggiunto il numero uno della compagnia irlandese.

Ryanair è destinata ad essere la 4/ compagnia europea e la prima low cost. Lo afferma O' Leary, secondo il quale "nei prossimi 2 anni ci sarà un consolidamento delle compagnie aeree, è in parte già successo con l'acquisto di Alitalia da parte di Lufthansa, poi Iag comprerà Tap in Portogallo ed Air France e Klm una quota del 25% in Sas". "Noi - sottolinea - non compriamo nessuno, ma solo aerei, perché puntiamo sulla crescita organica e li abbiamo comprati al momento giusto". "Alla fine - conclude - ci saranno 4 grandi gruppi: Lufthansa, Air France-Klm, Iag e Ryanair, che sarà la più grande compagnia low-cost. Waze sarà venduta a qualche compagnia mediorientale e EasyJet sarà venduta o a Air France-Klm o a Iag".

10 nuove rotte estive da Malpensa e Orio al Serio

Ryanair annuncia 10 nuove rotte da Malpensa e Bergamo Orio al Serio per l'estate. "Come compagnia aerea numero uno in Italia - ha detto l'amministratore delegato Michael O' Leary - siamo lieti di annunciare 10 nuove rotte da Milano per l'estate 2024. Da Malpensa verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallin e da Orio per Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos". "Offriremo più scelte alle tariffe più basse in Italia - ha aggiunto e i cittadini visitatori milanesi di Ryanair possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso".

Due nuove basi per Ryanair, Trieste e Reggio Calabria

Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. E' quanto si apprende in vista di un prossimo viaggio dell'amministratore delegato Michael O' Leary programmato nel capoluogo friulano tra due giorni. Interpellato sull'argomento, a margine di un incontro a Milano, il manager non rilascia anticipazioni e non commenta.

"La buona notizia - commenta l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary - è che il nostro investimento in Italia non riguarda solo Roma e Milano, ma anche le altre regioni, portando turismo ovunque". Arttualmente Ryanair dispone in Italia di 17 basi, che con le due nuove aperture salgono a 19. "Vogliamo crescere del 50% nei prossimi 5 anni - spiega - da 50 a 75/80 milioni di passeggeri, ma occorre che la tassa d'imbarco sia abolita, perché grava interamente sui passeggeri e ostacola la crescita". "Ho avuto incontri con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ha detto - con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e presto spero con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, so che è molto impegnata, aspetto che si liberi".

Ryanair, Roberta Neri entra nel cda del gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings ha annunciato oggi che Roberta Neri ha accettato di entrare a far parte del cda del gruppo come amministratore non esecutivo a partire dal primo febbraio 2024. Neri e' stata amministratore delegato di Enav dove ha coordinato il processo di IPO nella Borsa Italiana. In precedenza, è stata Cfo di Acea. Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari.

