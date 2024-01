Qonto con Nexi per utilizzo pos tramite smartphone e tablet

Qonto amplia la collaborazione con Nexi. I clienti Qonto potranno così accettare i pagamenti contactless tramite smartphone e tablet attraverso il Nexi SotfPos. Come ricorda una nota "rispetto ai tradizionali terminali di pagamento, Nexi SoftPOS è l'applicazione in grado di trasformare smartphone e tablet in terminali di accettazione di pagamenti con carta e offre un'alternativa completamente basata su software che permette un livello di sicurezza molto elevato".

Secondo le stime di mercato la base di utenti SoftPos crescerà del 475% a livello globale entro il 2027. Soprattutto per le aziende di piccole dimensioni, il SoftPos può rivelarsi molto utile permettendo infatti di risparmiare, poiché i costi per la sua acquisizione sono molto più bassi (se non inesistenti) rispetto a quelli di un terminale Pos fisico. La "soluzione non è in opposizione ai sistemi fisici, ma agisce come un complemento. Le realtà che già utilizzano pos fisici funzionanti non sono tenute a rinunciarvi".



