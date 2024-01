Nel 2023 raccolte 187.000 tonnellate di pneumatici fuori uso

Nel 2023 sono state recuperate oltre 187.000 tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu) dal sistema gestito da Ecopneus, che ha così superato del 12% il proprio target di legge. Sono stati realizzati oltre 65.800 ritiri presso oltre 23mila gommisti su tutto il territorio nazionale.

Nel darne notizia con un comunicato la società consortile Ecopneus spiega che "questo risultato ha permesso di raggiungere gli obiettivi straordinari fissati dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per affrontare le difficoltà del sistema nazionale di raccolta".

"L'impiego dei Pfu come risorsa energetica, la ricerca di nuove applicazioni nell'ambito degli asfalti e l'esplorazione delle possibilità offerte dal riciclo chimico, come la pirolisi, sono le sfide che ci stimolano a eccellere" spiega Alessandro De Martino, presidente di Ecopneus.

La gomma che si ottiene dal riciclo di Pfu, spiega la società consortile, "è un materiale prezioso e ampiamente utilizzato in tutto il mondo per realizzare superfici sportive, campi da calcio, asfalti silenziosi, sicuri e duraturi, isolanti acustici, arredi urbani o per il recupero energetico".

Ad oggi il mercato della gomma riciclata è in costante crescita, ed Ecopneus si sta dedicando a nuovi filoni e settori applicativi attraverso un costante lavoro di Ricerca e Sviluppo.

Ogni anno l'attività di riciclo gestita da Ecopneus porta vantaggi sia ambientali che economici per l'Italia: nel 2022 c'è stato un risparmio di 127 milioni di euro e la riduzione di 300.000 tonnellate di emissioni di CO2, oltre a un risparmio di 1,5 milioni di metri cubi d'acqua e di 336.000 tonnellate di materie prime. L'economia circolare dei Pfu ha inoltre generato 59,8 milioni di euro, con 51,7 milioni destinati ai servizi delle imprese della filiera.



