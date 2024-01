Mantovano a Mittal, 'la fine della partnership dipende da voi'

"La parte pubblica non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo ArcelorMittal: tale eventualità viene imposta da Vostre decisioni". Lo precisa, in sostanza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in una lettera con cui risponde ad Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, dopo la missiva del 18 gennaio.

Il governo "ha ricercato ogni possibile soluzione", aggiunge Mantovano, "nel migliore ed esclusivo interesse di ADI, della sua controllante Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ('ADIH') e di tutti i loro stakeholders, inclusi per primi i lavoratori e i fornitori".

"Illustre Dott. Mittal,; rispondendo alla Sua comunicazione, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e alla successiva nota con cui Arcelor Mittal ha evidenziato la propria posizione, ritengo opportuno precisare quanto segue", esordisce Mantovano nella lettera all'amministratore delegato del gruppo indiano, azionista di maggioranza dell'ex Ilva, che ha come oggetto "Sua comunicazione del 18/1/2024".

"La situazione di crisi di Acciaierie d'Italia S.p.A. ('ADI') nasce esclusivamente dalla decisione del Gruppo ArcelorMittal di venir meno alle proprie prerogative di socio industriale; prerogative che - sottolinea Mantovano - ArcelorMittal aveva ribadito nei confronti del Governo, non più tardi di quattro mesi fa, con la firma del Memorandum of Understanding dell'11/9/2023. Il Governo, pertanto, in questa vicenda non ha adottato 'un approccio unilaterale', ma ha ricercato ogni possibile soluzione nel migliore ed esclusivo interesse di ADI, della sua controllante Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ('ADIH') e di tutti i loro stakeholders, inclusi per primi i lavoratori e i fornitori, come è stato, da ultimo, confermato nel confronto avuto con Lei e con i suoi collaboratori, a Palazzo Chigi, l'8 gennaio u.s.

La parte pubblica, inoltre, non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo ArcelorMittal: tale eventualità viene imposta da Vostre decisioni. Sugli elementi di dettaglio conclude il sottosegretario -, Invitalia provvederà ad indirizzarvi specifica comunicazione, in coerenza con la normativa vigente".



