Roberto Leopardi è il nuovo ceo e direttore generale di Bolton, la multinazionale italiana conosciuta per marchi come Rio Mare, Borotalco, UHU, WC Net e Collistar.

In Bolton dal 2019, Roberto Leopardi ha svolto un ruolo fondamentale nel portare al successo la divisione Home & Personal Care. Nel 2023, ha ulteriormente accresciuto le sue responsabilità assumendo la carica di Ceo della divisione beauty e di group media director.



