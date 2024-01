Energia, Octopus supera i 100mila clienti in Italia

Octopus Energy, compagnia energetica britannica nata 8 anni fa e arrivata in Italia nel 2022, annuncia di aver superato i 100.000 clienti nel nostro Paese.

Octopus Energy utilizza un modello operativo che mira a contenere i costi, consentendo l'offerta di tariffe convenienti.

Un pilastro fondamentale di questo approccio è l'internalizzazione di tutte le aree aziendali, dal servizio clienti alla tecnologia, fino alle campagne pubblicitarie.

L'azienda pianifica di investire 1 miliardo di euro in Italia entro il 2030.

Nel 2023 Octopus Energy è stata inclusa nell'elenco Forbes delle top 100 aziende "Responsibility 2023". Ad oggi conta circa 100 dipendenti attivi tra Ascoli Piceno e gli uffici di Milano.

Per Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy, "raggiungere 100.000 clienti in così poco tempo è un risultato incredibile.

Anche se in Italia il mercato dell'energia rimane un settore tipicamente statico e storicamente dominato da pochi attori, con Octopus abbiamo ora la possibilità di rompere gli schemi e migliorare la vita degli italiani, fornendo energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio eccellente ogni giorno".





