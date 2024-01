Da domani in vigore il decreto sulle Comunità rinnovabili

È stato pubblicato, sul sito del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed entra in vigore domani "il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia". Lo rende noto il dicastero sul proprio sito precisando che è avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l'approvazione della Commissione europea.

"Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso - afferma il ministro Gilberto Pichetto - sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici".



