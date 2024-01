Borsa: Milano gira a -0,3%, male Hera, Stellantis e Ferrari

La Borsa di Milano, dopo un avvio in rialzo, arretra e gira in calo (Ftse Mib a-0,3% a 30.137 punti).

Hera (-1,83%) e Stellantis (-1,43%) e Ferrari (-1,38%) sono le peggiori.

Sul versante opposto Saipem (+1,4%), Moncler (+0,9) e Campari (+0,7%) che è scattato in avvio con il 'buy' (acquistare ndr) di Citi e il prezzo obiettivo a 10,5 euro.

Bene Mps (+1,1%). Sempre nei bancari Unicredit guadagna lo 0,4%.

La banca ha anticipato il rimborso di un bond Tier 2 da 1 miliardo di euro. Poco mosse Unipol (-0,3%) e Popolare di Sondrio (+0,8%) dalle ipotesi di stampa di un asse per il rinnovo dei cinque consigliere nell'istituto valtellinese in programma nell'assemblea di primavera.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 156 punti dai 157 dell'avvio mentre il rendimento del decennale sale ancora e segna il 3,87% (+4 punti base)



