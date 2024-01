La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, assestandosi ai massimi in 34 anni, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa e i segnali incoraggianti che arrivano dalla tecnologia. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,97% a quota 36.311,62, con un progresso di 348 punti. Sul mercato valutario lo yen consolida la fase di indebolimento, trattando a 148,10 sul dollaro, e a 161,30 al cambio con l'euro.



