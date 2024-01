Borsa: Milano positiva, in luce Nexi e Amplifon

La Borsa di Milano prosegue positiva con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 30.374 punti. A Piazza Affari si mettono in mostra Nexi (+2,2%), Amplifon (+2%), dopo una acquisizione negli Stati Uniti, e Stm (+1,9%), in vista dei conti del 2023. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 152 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,82% Nel listino principale acquisti sugli istituti di credito. In rialzo Banco Bpm (+1,4%), Mediobanca e Intesa (+1,3%), Bper (+1,2%), Unicredit (+0,8%). Sale Moncler (+1,6%), con Venezio Investments, controllata da Temasek, il fondo sovrano di Singapore, che diventa azionista diretto dopo aver esercitato il diritto di recesso da Double R.

Cresce Tim (+1,2%), alle prese con la vendita delle Rete e la lista per il rinnovo del Cda.

Senza particolare slancio le utility. Erg (+0,8%), A2a sale dello 0,3%, Hera (+0,2%), Enel (-0,1%). Contrastata l'energia dove Tenaris sale dell'1,2%, Saipem (+1%), piatta Eni (+0,01%).





