Bankitalia: Uif, migliora e cala flusso di segnalazioni

Calano, nel secondo semestre 2023, le segnalazioni operazioni sospette alle Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia che aveva chiesto a banche e Poste di migliorare il tipo di segnalazioni.

Come si legge nel rapporto le segnalazioni sono scese del 10,4% rispetto al periodo corrispondente del 2022, portando a 150.418 il numero di quelle complessivamente ricevute nel 2023, in calo del 3,2% rispetto al precedente anno. La contrazione è prevalentemente indotta dalla diminuzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa un terzo e dai principali soggetti finanziari. Verso di questi la Uif ha "intrapreso specifiche azioni volte al miglioramento qualitativo del flusso segnaletico; nel corso del 2024 questa attività si estenderà a tutti i segnalanti e sarà oggetto di monitoraggio qualitativo periodico.

Altri operatori del settore non finanziario hanno invece incrementato il loro apporto segnaletico: i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato (+41,3%), i prestatori di servizi di gioco (+31,4%) e gli uffici della Pubblica amministrazione (+136,4%).

La Uif rileva quindi che 'nonostante la lieve diminuzione del numero delle segnalazioni, l'importo complessivo si mantiene in linea con i semestri precedenti, attestandosi sui 51,5 miliardi di euro a fronte dei 52,0 miliardi del primo semestre 2023 e dei 51,3 miliardi del secondo semestre 2022".



