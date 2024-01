Urso 'situazione ex Ilva davvero grave, non perdere tempo'

"Non possiamo perdere tempo perché la situazione è davvero grave". Così, a Matera, a margine di una visita nello stabilimento della Mermec (ex Ferrosud), il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a una domanda dei giornalisti sull'ex Ilva di Taranto.

Riferendosi a una lettera inviata dalla Mittal al governo, Urso ha detto che "noi abbiamo attivato le procedure doverosamente, vista la situazione in campo anche per quanto riguarda il rifornimento degli impianti. Abbiamo avviato le procedure che - ha proseguito - possono portare all'amministrazione straordinaria nell'arco di qualche settimana.

D'altra parte, se poi il tavolo dovesse fare delle proposte che sono in sintonia con quello che il governo ritiene assolutamente necessario, per la salvaguardia dell'impianto e per il rilancio produttivo, i soci, ovviamente, tra di loro possono sempre discutere, confrontarsi e raggiungere eventualmente un'intesa".

"Non possiamo perdere tempo - ha ribadito il ministro - e abbiamo il dovere di intervenire anche per far ripartire da subito la manutenzione di impianti difficili e strategici, e noi dobbiamo garantire la sicurezza dei lavoratori", ha concluso.



