Upb, Italia sia pronta a misure per raccomandazioni Ue

Tra i principali Paesi dell'area euro solo la Spagna risulta essere complessivamente in linea con tutte le raccomandazioni Ue. La Commissione ha invitato la Germania a ridurre le misure di sostegno all'energia prima possibile nel 2023 e nel 2024, mentre l'Italia "dovrebbe a tenersi pronta ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia in linea con le raccomandazioni del Consiglio".

Lo scrive l'Upb in un focus sui Dpb europei. La Francia, ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio, "è stata invitata ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia in linea con le raccomandazioni".



