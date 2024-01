Leonardo consegna il sesto elicottero Aw169M ai Carabinieri

"L'Arma dei Carabinieri compie ulteriori passi in avanti nel quadro del suo progetto di modernizzazione della flotta elicotteristica portando a sei il numero di elicotteri Leonardo AW169M consegnati", sottolinea l'azienda. Per l'occasione, "in visita ieri presso lo stabilimento produttivo di Vergiate (Varese), il comandante generale dell'Arma, Teo Luzi, accolto dal condirettore generale di Leonardo Lorenzo Mariani insieme a Gian Piero Cutillo, managing director della divisione elicotteri, ha avuto modo - spiega una nota - di fare il punto con l'azienda sullo stato di avanzamento del programma e ha potuto apprezzare da vicino i tre nuovi modelli di elicottero oggetto di acquisizione negli ultimi anni - AW139, AW169M e AW119Kx - che consentono il miglior livello di gestione della missione secondo le diverse esigenze operative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA