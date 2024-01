Cgil, '183mila lavoratori coinvolti in crisi industriali'

"Sono 183.193 le lavoratrici e i lavoratori travolti dagli effetti di crisi aziendali o di settore nel comparto dell'industria e delle reti". Così il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo, sulla base di una elaborazione dell'area Politiche industriali del sindacato sulle vertenze aperte, dall'ex Ilva alle più piccole. Secondo l'analisi, gli addetti coinvolti da crisi per i quali sono ad oggi aperti tavoli al Mimit sono 58.026, a cui "si aggiungono decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di aziende in crisi che hanno tavoli aperti a livello regionale", tra cui 18.609 nel Veneto e 18.241 in Puglia.



