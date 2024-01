Borsa: l'Asia chiude contrastata, pensa l'incertezza sulla Cina

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con l'incertezza sulla crescita della Cina. Sotto i riflettori le prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse, mentre si cercano spunti dalle dichiarazioni che arrivano dal forum di Davos. Sale il comparto dei semiconduttori con le prospettive di crescita del settore.

Tokyo (+1,4%), conclude la seduta in sostenuto rialzo con l'inflazione che rallenta. Sul mercato valutario va avanti la fase di indebolimento dello yen sul dollaro a 148,70, e a 161,80 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sale anche Seul (+1,3%) e Mumbai (+0,67%). In rosso Hong Kong (-0,75%), Shanghai (-0,25%) e Shenzhen (-0,61%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice dei prezzi alla produzione della Germania e le vendite al dettaglio del Regno Unito e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsto anche l'indice di fiducia dei consumatori e le vendite delle abitazioni.



