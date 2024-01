Bankitalia, da attacchi Mar Rosso rischi a import dell'Italia

Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso rappresentano un rischio per le importazioni italiane. Come si legge in un focus del bollettino economico della Banca d'Italia, il trasporto navale in quelle acque riguarda quasi il 16% delle importazioni italiane di beni in valore. Su questa rotta transita una larga parte degli acquisti di beni dalla Cina (secondo mercato di approvvigionamento del nostro paese dopo la Germania), dalle altre economie dell'Asia orientale e dai paesi del Golfo Persico esportatori di materie prime energetiche. Vi passa poi un terzo delle importazioni italiane nella filiera della moda.



