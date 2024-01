P.Chigi, pronto prestito ponte di 320 milioni per l'ex Ilva

"Acciaierie d'Italia il 15 gennaio, nonostante le trattative in corso, ha presentato istanza presso la Camera di commercio di Milano per la composizione negoziata" e "Invitalia, ha inviato ieri una lettera ad Acciaierie d'Italia holding e Acciaierie d'Italia per chiedere la verifica dei presupposti per avviare le procedure per l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva". Lo riferisce Palazzo Chigi dopo l'incontro con i sindacati sull'ex Ilva, spiegando che "qualora sia avviata la procedura di amministrazione straordinaria, sarà garantita la liquidità corrente con un prestito ponte a condizioni di mercato per 320 milioni di euro".



