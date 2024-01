Ocse: occupazione ancora record nel terzo trimestre 2023

Il tasso di occupazione nella zona Ocse è rimasto a livelli record nel terzo trimestre 2023, stabilizzandosi al 70,1%: è quanto afferma la stessa Ocse precisando che si tratta del livello più elevato dall'inizio della serie nel 2005. Record anche per il cosiddetto tasso di attività, al 73,8% nello stesso periodo al livello Ocse. Livelli record per entrambi gli indicatori vengono segnalati in 9 dei 38 Paesi Ocse, tra cui l'Italia. Nel nostro Paese, il tasso di occupazione nel terzo trimestre del 2023 è stato del 61,4% mentre il tasso di attività è stato del 66,7%.



