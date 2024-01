Mimit, carrello tricolore 'un successo', giù l'inflazione

Incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, del tavolo permanente dedicato ai settori della distribuzione, del commercio e dell'industria dei beni di largo consumo per fare un bilancio finale del "trimestre anti-inflazione". Iniziativa che secondo il Mimit è stata "un successo".

Sono 37 le associazioni e 31.500 i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa.

"Il trimestre anti-inflazione ha dimostrato la sua piena efficacia" ha dichiarato a margine dell'incontro odierno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "ringrazio tutti coloro che vi hanno partecipato: le 37 associazioni e gli oltre 31.500 punti vendita aderenti della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, farmacie e parafarmacie, le aziende della produzione e della trasformazione, i brand del Made in Italy e i grandi marchi internazionali. Grazie a questo sforzo corale del Sistema Italia, i cittadini hanno avuto la possibilità di accedere a un paniere di prodotti di alta qualità a prezzi bloccati o calmierati, con un impatto positivo sulla dinamica del tasso di inflazione".

In dettaglio, spiega il Mimit in una nota, "nel periodo in cui si è sviluppata l'iniziativa, è stata registrata in Italia una riduzione complessiva del tasso di inflazione più significativa rispetto a quanto accaduto in Europa. L'inflazione tendenziale (che emerge dunque dal confronto con lo stesso mese dell'anno precedente) registrata a dicembre 2023 è stata pari allo 0,6%: un dato particolarmente basso, in continua discesa rispetto allo 0,7% di novembre e all'1,7% di ottobre, a fronte del 5,3% di settembre, prima che iniziasse l'iniziativa. Analizzando le dinamiche del cosiddetto "carrello della spesa", ovvero beni alimentari e per la cura della casa e della persona, si rileva altresì una sensibile riduzione tendenziale, passando dall'8,1% di settembre al 5,3% di dicembre".



