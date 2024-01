Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,84%), sprint di Stm e Bper

Ha chiuso in rialzo ma sotto ai massimi di giornata Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,84% a 30.350 punti, tra scambi brillanti per 2,56 miliardi di euro di controvalore.

E' sceso a quota 157,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,9 punti al 3,98% e quello tedesco in crescita di 3,3 punti al 2,34%. Le ipotesi di risico su Popolare Sondrio (+2,25%), su cui ha smentito acquisti da parte di Unicredit (+2,72%) lo stesso amministratore delegato Andrea Orcel, hanno spinto l'intero settore. In particolare Bper (+3,54%), che con la Sondrio condivide l'azionista Unipol (+0,15%). Acquisti anche su Banco Bpm (+1,29%) e Intesa (+0,79%), cauta invece Mps (+0,28%).

Sprint di Stm (+3,69%) insieme al resto del comparto in Europa sulla scia degli investimenti annunciati dal colosso Tsmc per il 2024, tra 28 e 32 miliardi di dollari (tra 25,77 e 29,45 miliardi di euro). Rialzi più modesti per Moncler (+0,78%) e Cucinelli (+0,71%) nel giorno dei conti trimestrali di Richemont (+10,39% a Zurigo).

Deboli Amplifon (-3,25%), Campari (-1,82%), Iveco (-1,6%), e Tim (-1,43%), oggetto di prese di beneficio dopo il rialzo della vigilia a seguito del via libera del governo per la cessione della rete a Kkr. Poco mosse Saipem (-0,45%) e soprattutto Eni (-0,3%), di cui, secondo l'agenzia Bloomberg, il Tesoro sta pianificando la cessione di un pacchetto fino al 4% per ridurre il debito pubblico.



