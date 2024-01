Borsa: l'Europa viaggia cauta, lente ancora su Lagarde

Le Borse europee viaggiano positive, nel tentativo di rialzare la testa dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde che parlerà ancora oggi da Davos, ieri sempre dal World Economic Forum ha ipotizzato come probabile un taglio dei tassi in estate con il mercato che, invece, preme per un intervento sul costo del denaro prima.

Sempre oggi sono attesi i verbali dell'ultima riunione della Banca centrale europea. Lo spread tra Btp e Bund è sotto i 158 punti, cosi come è in calo il rendimento del decennale italiano che è al 3,89%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, guadagna un marginale 0,1% con i titoli legati ai beni di consumo al e tech in evidenza. Tra le singole Piazze, Milano sale dello 0,4% con la banche in evidenza mentre il risiko si riaccende e vede al centro la Popolare di Sondrio (+3,17%). ll controllo dell'istituto valtellinese, secondo quanto scrive il Sole 24 ore, è sul tavolo di almeno una grande banca d'affari americana che si è mossa per costruire una posizione pari al 10% del capitale. L'operazione sarebbe nata per favorire l'eventuale ascesa di un'altra grande banca, italiana. Il quotidiano indica Unicredit (+1,5% in Borsa). Il ceo Andrea Orcel da Davos a Bloomberg Tv ha smentito che l'istituto stia acquistando azioni di Sondrio di cui Unipol è il principale azionista. Bene poi il lusso in scia Richemont (+9%) con il terzo trimestre sopra le stime Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,25%, Parigi un +0,44%. Debole Londra (-0,13%).

Sulle fronte delle commodity salgono tanto il petrolio (wti sopra 73 dollari a +0,87%, brent oltre 78 dollari a +0,58%), quanto il gas (+2,88% a 28,5 euro al megawattora). In questo caso i trader hanno spostato la loro attenzione sulla prossima stagione e sui potenziali rischi per la ricostituzione delle scorte durante l'estate. Quanto ai cambi, l'euro risale sul dollaro con cui scambia a a 1,0890.



