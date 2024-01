Borsa: Asia cauta con Tokyo, occhi sempre su banche centrali

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza caute (Tokyo -0,03%) dopo che i forti dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno messo in dubbio le probabilità di un taglio dei tassi della Fed a marzo.

Tengono Hong Kong (+0,95%) gli indici cinesi ( Shanghai +0,43%, Shenzhen +0,22%) fino ad ora il mercato azionario con la peggiore performance del nuovo anno. Il tentativo è quello di invertire il crollo sull'immobiliare e le ostinate pressioni deflazionistiche.

L'indice Composite di Shanghai è scivolato sotto i 2.800, ai minimi dal 2020, per poi recuperare mentre le autorità hanno segnalato che eviteranno di effettuare ingenti stimoli per rilanciare la crescita. Tra gli altri Seul segna un +0,87% mentre Sydney cede lo 0,63%.

I future sull'Europa sono misti mentre sono negativi quelli su Wall Street.

Tra i macro le minute della Bce sulla riunione di dicembre.





