Pichetto, più tempo per autocandidature a deposito nucleare

"E' intenzione del ministero (dell'Ambiente e della sicurezza energetica, n.d.r.) ampliare i termini per la presentazione delle autocandidature (per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, n.d.r.), considerato il rinnovato interesse manifestato dalle comunità locali circa i benefici di un deposito nazionale".

Lo ha detto il ministro, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera.

Il decreto Energia ha introdotto la possibilità per i Comuni di autocandidarsi per la discarica, anche se non sono compresi nella Carta delle aree idonee (Cnai) preparata dalla Sogin, la società pubblica che deve realizzare l'impianto.

Il ministro ha spiegato che Sogin dovrà presentare al Ministero "la proposta di Carta Nazionale delle Aree Autocandidate (Cnaa)". Il Mase, ha proseguito Pichetto, "prima della sua approvazione con decreto interministeriale, avvierà la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), intervenendo sul procedimento esistente con una rinnovata valutazione degli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Le risultanze della Vas permetteranno alla Sogin di aggiornare la proposta di Cnaa e il relativo ordine di idoneità".



