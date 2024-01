Panetta,'sui dati prossima sfida banche, anche io profilato'

Le "banche" e l'Italia si "devono attrezzare" al "momento in cui si apriranno i varchi della concorrenza" nel sistema finanziario alle bigh tech anche sulla gestione di dati e informazioni dei clienti, "altrimenti questo sarà per loro il prossimo problema". Parlando al comitato esecutivo dell'Abi il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta (che alla Bce aveva la responsabilità del progetto sull'euro digitale) ha sottolineato come "a livello mondiale le autorità", le quali ne discutono da tempo a livello G7 e G20, "non sono disponibili al salto nel buio" di una rivoluzione su come finanziare l'economia reale, compito ora svolto principalmente dal comparto bancario. A bloccare le big tech con "tre miliardi di clienti, la capacità di gestire masse enormi di dati", un capitale di 3000 miliardi e una liquidità di 400 miliardi, superiore alla capitalizzazione di tutte le banche europee, è stata fino a ora la regolamentazione". "Ma non è detto - ha avvisato Panetta - che questo atteggiamento delle autorità continui". "Questa - ha proseguito - è la sfida delle banche, non la tecnologia o la singola idea" che le banche peraltro stanno già utilizzando.

Panetta ha quindi raccontato la sua esperienza personale: "la mia banca, di cui non vi dico il nome ma è una banca tedesca, mi profilava tutto e capiva dalle mie spese e quelle di mio figlio il mio livello di reddito offrendomi prodotti in linea" utilizzando la tecnologia. "a me arrivavano le pubblicità di alberghi a 5 stelle, a lui dei campeggi". "Dai dati sulle transizioni - ha aggiunto - passa la capacità di individuare il clienti, capirne i gusti, i rischi di insolenza e altre caratteristiche come quelle di salute. Se al ristorante prenderò i broccoli, avrò meno rischi di infarto di quelli se mangio la pizza tutti i giorni".



